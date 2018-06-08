Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi’nden ödül töreni

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi tarafından düzenlenen “Devrek okuyor” ödül töreninde protokol ve eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldi. Okul toplantı salonunda gerçekleştirilen 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi karne ödül töreninde misafirlere hitap eden okul müdürü Turgay Kırgil,” 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi karne ödül törenine hoş geldiniz diyor, sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün, büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başarılı bir şekilde tamamlamanın haklı gururu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz başarısını en üst noktaya taşımak için fedakarca çalışan, emek harcayan okul personelime, öğretmenlerime ve idarecilerime huzurlarınızda her birine teşekkür ederim

Sevgili gençler Bugün karnelerinizi aldınız. Karne; öğrenci, öğretmen, idareci ve veliler olarak hepimizin. Sizler için başarının tek göstergesinin karne olmadığını belirterek, sizlere sorumluluklarının bilincinde, kendine güvenen, kişilikli, ahlaklı, erdemli ve birçok yapıcı özelliğe sahip eğitimle yoğrulmuş bireyler olarak hayata hazırlamanın çok daha önemli olduğunu vurgulamak isterim Bu bağlamda sizlere iyi tatiller diliyorum. Saygıdeğer misafirler yakın zamanda kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Cemil amcamızı rahmetle ve minnetle anıyoruz değerliği büyüğümüzü mekanı cennet olsun ayrıca maddi manevi destekleri ile her zaman yanımızda olan Zonguldak Milletvekilimiz Özcan Ulupınar’a hayırsever işadamı Celal Ulupınar’a değerli büyüğümüz Sabahat teyzemize okulum şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

Konuşmanın ardından Devrek okuyor kitap okuma yarışmasında, sınıf seviyelerinde dereceye giren öğrenciler ve il düzeyinde okulu başarıyla temsil eden öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken, okulun inşaat aşamasından bu zaman kadar aşlamalında sürekli olarak desteklerini esirgemeyen iş adamı Celal Ulupınar’a Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu Ulupınar’a okul tarafından özel olarak hazırlanan bir fotoğraf çerçevesi hediye edildi.

Düzenlenen programa; AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan,İş adamı Celal Ulupınar, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.