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25 Mayıs 2018 09:58

Devrek SYDV’ dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı yardımı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için nakit yardımı yapılmaya başlandı.

Devrek SYDV’ dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı yardımı

25 Mayıs 2018 09:58


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Ramazan ayının başlaması nedeniyle İlçede ve köylerde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara nakit yardımı yapılmaya başlandı. Toplam olarak yapılacak yardım tutarının şu an itibariyle 84 bin 450 lira olduğunu ifade eden Çaycuma Kaymakamı ve Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli,” Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kaydı bulunan 490 ihtiyaç sahibi aileye nakit yardımı yapılarak Ramazan ayında vatandaşların bütçesine bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle vakfımız kaynaklarından aile bireylerinin sayısına göre 100 TL ile 300 TL arasında nakit yardımına başlanmıştır. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır ve yanında olmaya da devam edecek ve mübarek ay nedeniyle yardımlarımız devam etmektedir” diye konuştu




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