Devrek TSO Başkanı Civak’tan Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret

Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçelerini bünyesinde barındıran Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ertan Civak çeşitli konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak üzere Devrek Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Öğretmenevi Müdürü Hüseyin Okay nezaretinde gerçekleştirilen ziyarette Avrupa Zonguldaklılar Derneği Mehmet Karakulak’ta hazır bulundu. Kurumlarına düzenlenen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, ”Öncelikle bizleri ziyaretleri ile onurlandıran TSO başkanımıza ve dernek başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kısaca kurumumuzun çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezimizde tek kat olarak beş adet evimiz mevcuttur.12 kişinin kaldığı her evde üçer kişilik odalar bulunmakta Bu beş merkezde yaklaşık 60 kişi kalmakta yaş sınırı olarak 13 ve üzeridir. Burada zihinsel ve bedensel engelliler kalmakta ve tamamı bayandan oluşmaktadır. Burada kalan misafirlerimize okuma yazma kursları, darbuka çalma kursu, masa tenisi, resim, el işleri, beden eğitimimin yanı sıra haftanın belirli günlerinde müftülük tarafından görevlendirilen bayan hocalar gelerek dini konularda bilgiler vermektedirler. Kurumumuzda kalan arkadaşlarımızdan ortaokula ve liseye giden ve liseyi bitirmiş ve halen açıkta okuyan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız daha sonra devletimiz tarafından çeşitli alanlarda iş istidamı sağlanarak gelecekleri garanti altına alınmaktadır” dediler.

TSO Başkanı Ertan Civak, ”Buraya ziyaretimizin asıl amacı oda olarak nasıl destek verebiliriz öncelikli hedefimiz bundan ibaret. Diğer taraftan ilgili arkadaşlarımızdan bu kurumun eksiklileri ve ihtiyaçları anlamında bilgiler aldık. Bizlere iletilecek arz ve talepler doğrultusunda Devrek TSO olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak ise, ”Şimdiye kadar burada böyle bir kuruluşun olduğunu bilmiyordum. İlgili arkadaşlarımız burada kalan misafirlerle o kadar candan ilgileniyorlar ki inanın şaştım kaldım. Bizlerde dernek olarak bu kuruma nasıl destek verebiliriz? İlgili arkadaşlarımız bununla ilgili bizlerle irtibata geçerlerse her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.