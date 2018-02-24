Devrek TSO Başkanı Cıvak’tan Vali Çınar’a ziyaret

Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Ertan Cıvak çeşitli konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak üzere Vali Çınar’a ziyaret gerçekleştirdi. Çaycuma Kaymakamlığında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Cıvak, Vali Çınar’a Gökçebey’in Çukur mevkiinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesi ve yine TSO olarak profesyonel anlamda küçükbaş hayvancılığın bölgede faaliyete geçirilmesi ve bu istihdam sağlanması konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çınar, ”Bölgemizde yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız baş tacımızdır. Bu konuda iş adamlarımıza her konuda yardımcı olmaya hazırız yeter ki bölgemize yatırım sağlansın” dedi.

TSO Başkanı Cıvak ise, ”Gökçebey’in Çukur Mevkiinde kurmayı planladığımız organize sanayi bölgesi ile ilgili kendisinden son durum yararlı bilgiler edindik. OSB’nin arsa ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptıklarını ve orada bulunan eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi konularında bilgiler verildiğini beyan ettiler ve bu çalışmaların akabinde de bakanlığa müracaatta bulunularak organize sanayi bölgesinin hayata geçirilmesi çalışmaları hızlandırılacağını ifade ettiler. Yine valimize bölgemizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konularında bir takım sıkıntılarımız olduğunu kendilerinden bu konuda da yardımcı olmaları talebinde bulundum. Bölgemize yatırım yapacak olan iş adamlarımız başımızın tacıdır bu konuda da valilik olarak elimizden ne geliyorsa yaparız ifadelerini kullandılar. Bizlere yakın ilgisini esirgemeyen ve taleplerimize olumlu yanıtlar veren valimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.