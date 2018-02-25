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25 Şubat 2018 15:04

Devrek TSO Başkanı Civak’tan yatırım atağı

Devrek ve Gökçebey TSO Başkanı Ertan Civak küçükbaş hayvancılığını geliştirilmesi için bölgede arazi incelemelerinde bulundu.

Devrek TSO Başkanı Civak’tan yatırım atağı

25 Şubat 2018 15:04


Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ertan Civak bölgede profesyonel anlamda küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için Devrek’in Yazıcık ve Akçabey köylerine giderek burada hem hayvancılık hem de diğer turizm alanlarında yatırım için arazi incelemelerinde bulundu. Devrek TSO olarak bölgede yatırımlar planladıklarını ifade eden Civak, ”Bugün buraya bölgemizde özellikle küçükbaş hayvancılığın profesyonel anlamda bölgeye kazandırılması için iki köyümüz sınırları içerisinde bulunan arazileri inceledik. Daha evvel bu konu ile valimiz ile bilgi alışverişinde bulunduk ve kendileri bölgeye yatırım yapacak olan iş adamlarımız başımızın tacıdır kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız söyleminde bulundular buradan kendilerine teşekkür ediyorum. İlk etapta 500 adet küçükbaş hayvan ile başlayarak bunu zamana göre yayarak beş bin ile 10 bin arasında hedef planlamaktayız. Bunun yanı sıra yine Devrek TSO olarak aynı bölgede turizm amaçlı yatırımlarda gündemimizde. Bungalov evler projesini Avrupa Birliği Bakanlığına sunduk ve bu proje hayata geçtikten sonra şuna inanıyorum şehirden köye göçü tekrara geriye çevirmek çokta zor olmayacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde bölge ekonomisi çok farklı bir hal alacak ve bölge anlamında diğer yatırımcılarında göz bebeği haline gelecek” diye konuştu.




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