Devrek TSO’da resim ve sanat kursu açıldı

Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçelerini bünyesinde barındıran Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın girişimciler Kurulu Projesi kapsamında hayata geçirilen ve Devrek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri tarafından 25 kişiye resim ve diğer sanat dalları kursiyerler tarafından büyük ilgi görüyor. Devrek TSO’ da hayata geçirilen kursla ilgili bilgi veren Devrek TSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Aysun Günay Çekeneci,” Odamız tarafından hayata geçirilen çalışmalarda bay ve bayanlardan oluşan 25 kişi yağlı boya, çini ve seramik boyama ve kumaş üzerine ebru boyama dallarında kurslara başladılar. Bir ay evvel hayata geçen ve yaklaşık iki ay daha devam edecek olan kursların sonunda kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanacaklar. Bizlere bu desteği veren oda başkanımız Ertan Civak’a arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen çalışmaları yerinde ziyaret eden TSO Başkanı Ertan Civak ise,” Arkadaşlarımız tarafından bizlere resim ve diğer sanat dalları ile ilgili bir çalışma yapma talebinde bulundular. Bizlerde oda olarak seve seve bu tekliflerini yerine getirebileceğimizi ifade ettik. Yaklaşık bir ayadan bu yana çok güzel çalışmalar imza atıyorlar. Eminim ki birkaç ay sonra muhteşem sanat eserleri ortaya çıkacak ve bu anlamda hem kendi bütçelerine katkı sağlayacaklar hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacaklar” diye konuştu.