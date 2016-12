Devrek TSO’dan polis ve askere anlamlı ziyaret

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi polis ve askere nezaket ziyaretlerinde bulundu.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Devrek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı İlkin Taşçı ve TSO Başkanı Ertan Civak nezaretinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Devrek, Gökçebey ve Çaydeğirmeni’nde bulunan polis ve jandarma birliklerine heyet halinde ziyarette bulundular. İlk olarak Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden heyet burada Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ile görüştü. Bölgede görev yapan polis ve askerlere gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren TSO Meclis Başkanı İlkin Taşçı, şöyle dedi:

"Son günlerde ülkemizin birlik, beraberlik ve huzuruna yönelik terör eylemleri ile aramızdan ayrılan ve şehadet mertebesine ulaşan masum asker, polis ve sivil vatandaşımıza şahsınızda Allah’tan rahmet, gazilerimize ve yaralı vatandaşlarımıza odamız yönetimi olarak acil şifalar diliyoruz. Ortak acımız çok derin ve çok yakıcıdır. Ancak bilinmelidir ki, yıkıcı ve bölücü mihraklar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Zira biz milletçe tek vücut olarak siz değerli emniyet ve ordu mensuplarımızın daima yanınızda olduğumuzu buradan belirtmek isteriz. Ulusumuzun başı sağ olsun ve hepimize geçmiş olsun temennimiz ülkemizde ki bu terör olaylarının bir an evvel sona ermesi ve huzur içinde hep birlikte el ele vererek ülkemizin ileriye gitmesi için çaba sarf etmemiz inanın çok yakında bu belalar ülkemizin başından gidecektir kimsenin bundan şüphesi olmasın."

TSO Başkanı Ertan Civak da "Zaman emperyalist ve şer güçlere karşı birlik ve beraber olma zamanıdır. Can ve mal güvenliği olmadan bir toplumun refah düzeyine ulaşması zordur. Devrek TSO olarak her zaman asker ve polisimizin yanındayız” diye konuştu.

TSO tarafından ziyaret edilen kurum amirlerine günün anısına plaket verildi.