“Devrek’in Dünyadaki Ayak İzleri” paneli ilgi gördü

Bu yıl 29. gerçekleştirilen 17-18 ve 19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinlikleri kapsamı içersinde yer alan modaretörlügünü Zondef Başkanı Gurbet Altay’ın yaptığı “Devrek’in Dünyadaki Ayak İzleri” adlı panel büyük ilgi gördü. Belediye Sinema Salonunda gerçekleştirilen Panele panelist olarak katılan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz, Uzman Odyolog Raziye Karakök, Yapımcı ve Tarihçi Yazar Selman Kayabaşı katıldıkları programda başarının nasıl yakalandığını salonda bulunan davetlilere örneklerle anlattılar. Panelistlerin Devrekli olması nedeniyle hemşehrileri tarafından ilgiyle izlenen panelistlere programın sonunda ilçenin simgesi olan Devrek Bastonu hediye edildi.

Düzenlenen panele; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve çok sayıda davetli katıldı.