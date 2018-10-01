Devrek'in yeni kaymakamı Polat görevine başladı

Devrek'in yeni Kaymakamı Tolga Polat yeni görevine başladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine kaymakam olarak atanan Tolga Polat görevine başladı. İçişleri Bakanlığı 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bitlis Vali Yardımcılığı görevini yapan Tolga Polat, Zonguldak Devrek Kaymakamlığına atanarak ilçede yeni görevine başladı. Polat Devrek'te yeni görevine başlamasından dolayı yaptığı açıklamada şunları söyledi,” Bilgi ve tecrübelerimizi mesai arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek Devrek için hayata geçirmeye devam edeceğiz. Devrek'te göreve başlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. İnşallah arkadaşlarımla ve Devrek halkıyla birlikte güzel çalışmalara imzalar atacağız” diye konuştu.

Tolga Polat Kimdir?

1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'da ki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı. 1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü. 2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı, Aksaray ve Bitlis Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tolga Polat evli ve 3 çocuk babasıdır.