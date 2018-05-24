Devrekli Begüm Uzun aşçılar ve pastacılar başkanı oldu

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’na bağlı Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (KARAPAFED) üyesi Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Derneğinin (ZAPADER) Başkanı Devrekli Begüm Uzun oldu. Pasta tasarım alanında yaptığı başarılı çalışmalar ve aldığı ödüllerle dünya çapında adını duyuran Begüm Uzun, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde pastacılık sektöründe hizmet vermenin onurunu yaşarken, Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Derneğinin başkanı olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amacının Zonguldak’ın yöresel yemeklerini ön plana çıkarmak olduğunu belirten Başkan Uzun, “Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak Zonguldak’ın gastronomi alanında çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalar yapacağız. Profesyonel anlamda yemek ve pasta sektöründe Zonguldak’ta faaliyet gösteren meslektaşlarımızı bir araya getirip mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sektörde hizmet veren birbirinden değerli isimleri tek çatı altında toplayacağız” dedi. Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Uzun, Zonguldak mutfağına sahip çıkılması, tüketici sağlığı, sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte akademik eğitime öncelik veren projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Begüm Uzun’un başkanlığını yaptığı ZAPADER’in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Sayman Berkant Uzun, Genel Sekreter Olcay Dirimeşe, Başkan Yardımcıları İbrahim Uzun ve Muharrem Yılmaz.