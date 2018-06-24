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24 Haziran 2018 16:15

Devrekli çiğ köfteciden madenci heykeli

Devrek’te çiğ köftecilik yapan esnafın çiğ köfteden yaptığı madenci heykeli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Devrekli çiğ köfteciden madenci heykeli

24 Haziran 2018 16:15


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten bir esnaf çiğ köfteden yaptığı madenci heykeli dükkanına gelen müşterileri tarafından büyük ilgi görüyor. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu ifade eden Erkan Özdemir, "Geçtiğimiz gün Karadon maden ocağında meydana gelen iş kazası nedeniyle madenci kardeşlerimize itafen böyle bir heykel fikri aklıma geldi ve dolayısıyla da hemen hayata geçirdim. Sonuçta bende bir madenci çocuğuyum kaza geçiren madencilere Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.




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