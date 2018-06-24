Devrekli çiğ köfteciden madenci heykeli

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten bir esnaf çiğ köfteden yaptığı madenci heykeli dükkanına gelen müşterileri tarafından büyük ilgi görüyor. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu ifade eden Erkan Özdemir, "Geçtiğimiz gün Karadon maden ocağında meydana gelen iş kazası nedeniyle madenci kardeşlerimize itafen böyle bir heykel fikri aklıma geldi ve dolayısıyla da hemen hayata geçirdim. Sonuçta bende bir madenci çocuğuyum kaza geçiren madencilere Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.