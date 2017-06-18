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18 Haziran 2017 10:08

Devrekli heyelan zedeler iftarda buluştu

Devrek Heyelan Zedeler Derneği üyeleri, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Devrekli heyelan zedeler iftarda buluştu

18 Haziran 2017 10:08


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde geçtiğimiz yıllarda meydana gelen heyelanda evlerini kaybeden vatandaşlar tarafından kurulan Devrek Heyelan Zedeler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında heyelan mağdurları bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler. Karşıyaka Mahallesi 100. Yıl İlkokulu Sokakta yaklaşık 300 kişinin katıldığı program ile ilgili bilgi veren Devrek Heyelan Zedeler Derneği Başkanı Rahmi Sarıoğlu,”2015 yılında mahallemizde meydana gelen heyelandan sonra mahalle olarak örgütlendik ve bu derneği hayata geçirdik. Her yıl geleneksel olarak hayata geçirdiğimiz iftar programında yine bir raya gelerek dayanışma ve kaynaşmayı sağladık. Amacımız yıllarca aynı mahallede oturduğumuz şimdi ise ayrı ayrı yerlere taşınmak zorunda kalan komşularımız ile yılda bir kez de olsa bir araya gelerek kaynaşıp hasbıhal ediyoruz bugünkü iftarımıza uzaktan yakından iştirak eden başta Belediye Başkanımız Mustafa Semerci olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu




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