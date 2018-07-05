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05 Temmuz 2018 13:41

Devrekli kaleci Karacabey’e transfer oldu

Devrekli Kaleci Burak Onur Bursa’nın Karacabey Belediye Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Devrekli kaleci Karacabey’e transfer oldu

05 Temmuz 2018 13:41


Futbol hayatına Devrek Belediye Sporda başlayan daha sonra ikinci lig A takımında profesyonel olarak kalecilik yapan ve sergilediği başarılı performansı ile diğer futbol kulüplerinin aranan kalecisi olan Devrekli futbolcu Burak Onur Karacabey Belediye Spor kulübü ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Futbol hayatında 4 kez şampiyonluk yaşadığını söyleyen başarılı kaleci Onur’un babası Yüksel Onur,” Oğlum Bursa’nın Karacabey Belediyesi Futbol Kulübü iki yıllığına sözleşme imzaladı. Bundan sonra takım arkadaşları ile birlikte Karacabey Spor kulübünü en üst seviyelere taşımak için her türlü çabayı sarf edeceğine iniyorum. Sözleşmemizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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