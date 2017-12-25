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25 Aralık 2017 12:29

Devrekli muhtarlar protokol ile buluştu

Devrekli muhtarlar düzenlenen kahvaltı programında protokol ile bir araya geldi.

Devrekli muhtarlar protokol ile buluştu

25 Aralık 2017 12:29


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Türkiye Muhtarlar Derneği Devrek Şubesi tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısında mahalle ve köy muhtarları ile protokolü ile bir araya geldi. Devrek Çınar Otel’de düzenlenen kahvaltı programında misafirlerini ağırlayan Muhtarlar Derneği Başkanı Muhterem Benli,” Öncelikle bizlerin davetine iştirak eden ilçe protokolüne ve siz değerli muhtar arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız sizlerle bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak ve mevcut sorunlarımıza çözüm aramak için düzenlenmiş bir programdır. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Devrek Kaymakamı Yakup Güney ise, ”Bugünkü programı tertip eden muhtarlar derneği yöneticilerine teşekkür ediyorum. Buradaki amaç özellikle de köylerimizde mevcut olan sorunları ve istekleri yerinde değerlendirerek hep birlikte çözümler üretmektir. Biliyorum sorunlarımız ve isteklerimiz oldukça fazla bizlerde bunların üstesinden gelmek için arkadaşlarımızla el ele vererek bunların üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Sizler ve bizler birlik ve beraberliği sağladığımız sürece üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorun kalmaz. Tekrar bu organizasyonu tertip eden arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, TSO Başkanı Ertan Cıvak, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.




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