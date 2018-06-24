Devrekli sağlıkçılar veda yemeğinde bir araya geldiler

Zonguldak’ın Devrek ilçesinin çeşitli belde, köy ve en son Devrek Devlet Hastanesinde iken Bolu’ya tayini çıkan sağlık görevlisi Aytaç Korkmaz ve eşi Dilek Kokmaz için düzenlenen veda yemeğinde sağlık çalışanları bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın örneğini sergilediler. Devrek Çınar Otel’de eşi ve kendisi için düzenlenen veda yemeğinde arkadaşlarına teşekkür eden Aytaç Korkmaz,”Öncelikle bizim için organize ettiğiniz bu veda yemeği ve katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. İlçemizin ve köylerimizin birçok yerinde 25 yıl sağlık memuru olarak ve 4 yıldan bu yana da Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkan Yardımcılığında bulundum. Bundan sonraki çalışma hayatımızı Bolu’da sürdürmeyi hedefliyoruz. Tekrar bu organizasyonu sağlayan ve gecemize katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.