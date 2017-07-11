Devrekli şehitler kabirleri başında anıldı

15 Temmuz şehitleri anma programı kapsamında kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte Fırat Kalkan Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır ile Piyade Uzman Çavuş Okan Korkut’un kabirleri başında mevlit programı düzenlendi. Pınarönü Köyü ve Yılanlıcakuz köylerinde düzenlenen program ile ilgili bilgi veren Devrek Kaymakamı Yakup Güney, "15 Temmuz Şehitlerimizi Anma ve Milli Birlik Demokrasi günleri çerçevesinde bugün daire müdürlerimiz ile birlikte şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştirdik. Son iki şehitlerimizin kabirleri başında Kur’an-ı Kerimler okundu ve hep birlikte dualar ettik. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesi vatanı korumak için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Düzenlenen programa; Kaymakam Yakup Güney, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Yıldırım Yörük, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, şehit yakınları ve daire müdürleri katıldı.