Devrekli sporcular başarılara imza atıyorlar

Devrekli sporcular başarıdan başarıya imza atmaya devam ediyorlar.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan iki milli sporcu katıldıkları müsabakalarda başarılarına bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyorlar. Eropan Muay Thai Federasyonu 2016 yılı faaliyet programında yer alan, Uluslararası EMF Antalya Açık Avrupa Kupası 15-18 Aralık 2016 Tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Azerbaycan, Iran, Yunanistan, Gürcistan, Filistin, Rusya, Polonya, Türkmenistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Letonya, Irak, Kazakistan, Thailand, Almanya, Haiti, Pakistan, Bulgaristan’dan bireysel sporcu ile katıldıkları Muaythai karşılaşmalarında Devrekli milli sporculardan Emel Pehlivan şampiyon olurken, gen erkelerde ise Doğukan Ulupınar karşılaşmayı ikinci olarak bitirdi.

Düzenlenen karşılaşma ve elde edilen sonuçla ilgili açıklama yapan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, ”Federasyonumuz bakımından başarılı bir sezon sonunda 2016 yılının son organizasyonu olacak olan faaliyeti en iyi şekilde organize etmeye çalışıyoruz, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası EMF Antalya Açık 2016 Kupasında onlarca sporcumuz kendini uluslararası platforma temsil etme fırsatı buldu, temennimiz kupayı her yıl geleneksel hale getirip binlerce sporcunu ülkemize gelmesini sağlamaktır” dedi.

Milli Antrenör Bekir Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

”Sporcular şampiyonaya şampiyonluk parolaları ile çalışmalara başladılar. İki sporcu ile katıldığımız şampiyonada Emel Pehlivan Şampiyon ve Doğukan Ulupınar 2. olarak büyük bir başarı ile tamamladılar Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Çalışmalarımıza aralık vermeden devam ediyoruz 2016 yılında Zonguldak Devrek İlçemizden 9 milli sporcu çıkardık bu büyük bir başarıdır 2017 yılında inşallah daha büyük başarılara imza atacağız spora ve sporculara desteklerinden dolayı Zonguldak milletvekili Özcan Ulupınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Karayılmaz Devrek Kaymakamlığı ve Devrek belediyesine teşekkür ederim dedi Emel Pehlivan yaptığı açıklamada,” Şampiyonaya uzun zamandır hazırlanıyorum şampiyonluk hedefi ile başladım ve şampiyon oldum. 2017 yılında hedefim Dünya şampiyonluğu dedi. Doğukan Ulupınar ise ” Takım arkadaşım Emel ile birlikte uzun zamandır Avrupa kupasına hazırlanıyoruz antrenmanlarımızın verimliliğini şampiyonadaki başarılarımızdan aldık. Finalde rakibime iyi başladığım müsabakada puan ile yenilerek 2. olarak tamamladım."