Devrekli usta ve çıraklar için Çanakkale gezisi düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek’te faaliyette bulunan Devrek Meslek Eğitim Merkezi, Devrek Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının katkılarıyla “Usta Çırak Elele Çanakkale’ye Projesiyle” usta ve çıraklara yönelik Çanakkale destanının yazıldığı bölgeye iki günlük gezi düzenledi. Çanakkale’ye düzenlenen gezi ile ilgili bilgi veren Devrek Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin, "Öğrenci ve ustalarımızın var olma destanımızın yazıldığı bölgeyi görmelerini sağlamak için Devrek Esnaf Odası Başkanlığımızın katkılarıyla mili birlik ve dayanışma ruhunun güçlenmesi için Çanakkale´ye gezi düzenledik. Türk Milletinin tarih boyunca verdiği en önemli mücadelelerden birisi şüphesiz ki Çanakkale savaşlarıdır. Bizler giderken dönmeyi düşünmeyen “Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı “diyen vatan uğruna ölmekten çekinmeyen ecdadımızın torunlarıyız. Çanakkale savaşları diğer savaşlar gibi sıradan bir savaş değil. Bu milletin var olma savaşıdır. Biliyoruz ki destanımızın yazıldığı bölgeler, bizler ziyaret ettikçe atalarımızı andıkça anlam kazanacak ve geleceğimize yön verecektir. Bu Projeye katkı sağlayan Esnaf Odası başkanımıza ve Emeği geçen tüm Mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Devrek Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Akdemir ise düzenlenen gezi ile ilgili şunları söyledi:

"Oda olarak öğrenci ve ustalarımızın birlikte ecdadımızı ziyaret etmelerine katkıda bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Gezi usta ve çıraklarla birlikte yapılmasının daha anlamlı oldu mesleki eğitimin gelişmesinin ustalarımızın sayesinde olacağını düşünüyorum."