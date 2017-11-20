Devrekli vatandaşlardan okul kermesine destek yağdı

Devrek’te Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu tarafından açılan kermese vatandaşlar tarafından destek yağdı

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri tarafından hayata geçirilen kermese vatandaşlar ve ilçe protokolü tarafından destek yağdı. Devrek Cumhuriyet Alanında açılan ve tamamı veliler tarafından evlerinde hazırlanan yiyecek ve köy ürünleri çeşitleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Okula destek amaçlı açılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Aile Başkanı Muhammet Kayapınar, "Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz ve okulumuz yararına düzenlediğimiz kermesimize verdikleri desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Okul Aile Birliği tarafından organizasyonu sağlanan program beklediğimizin üzerinde gerçekleşti. Buradan elde edilecek gelir ile okulumuzun eksikliklerini gidermeyi hedefliyoruz. Devrekli hemşerilerimiz okulumuz yararına tertip ettiğimiz programın bilincinde oldukları için bizlere gereken destekleri veriyorlar. Programımıza destek veren ve bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.