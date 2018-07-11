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11 Temmuz 2018 13:40

Devrekliler müftünün veda yemeğinde bir araya geldiler

Devrekliler İstanbul’a tayini çıkan ilçe müftüsü Çakır’ın veda yemeğinde bir araya geldiler.

Devrekliler müftünün veda yemeğinde bir araya geldiler

11 Temmuz 2018 13:40


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaklaşık 4 yıldan bu yana görev yapan ve bu süre sonunda da İstanbul’un Kadıköy İlçesine müftü olarak tayini çıkan Mahmut Çakır, Şube Müdürü Kadir Baltacı ile Müftülük Şefi Ali Kükner için düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü, daire müdürleri, iş adamları ve çok sayıda din görevlileri bir araya gelerek Çakır’ı son gününde yalnız bırakmadılar Devrek Çınar Otel’de düzenlenen veda yemeğinde konuşan Mahmut Çakır, ”İlçede görev yaptığım süre içerisinde gerek kaymakamlık, gerek belediye, gerek personel arkadaşlarımızla ve gerekse Devrek halkıyla birlikte uyum içerisinde çalışmanın mutluluğunu yaşadım. Allah hepinizden razı olsun. 4 yıllık süreç içerisinde zaman zaman tatlı anlar zaman zaman da sıkıntılı anlar yaşadık. Bunun en büyük örneği ise 15 Temmuz hain darbe planıydı. Çok şükür Devrekli idarecilerle ve Devrek halkıyla o geceyi ve diğer geceleri de sabaha kadar şehir merkezinde uyumadan hep birlikte nöbet tutarak geçirdik. Amacımız ülkemizi bölüp parçalamak isteyen hainlere Türkiye Cumhuriyetinin kolay yutulur bir lokma olmadığını göstermekti ve bunu da millet olarak başardık Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın” dedi.


Düzenlenen organizasyonda Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu günün anısına Çakır’a plaket verirken, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci de ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye etti.




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