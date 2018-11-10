Devrek'te 10 Kasım anma programı

yılında Devrek'te düzenlenen programla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk anıtına protokol tarafından çelenklerin sunulması ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk Kültür Merkezindeki (AKM) programa geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Devrek Anadolu Lisesinin hazırladığı “ 10 Kasım Oratoryosu” sergilendi. Düzenlenen anma programına; Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Batıkan Alan, Cumhuriyet Baş Savcısı Mustafa Büyükbaş, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, daire müdürleri, askerler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.