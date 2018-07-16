Devrek’te 15 Temmuz etkinliği

Devrek’te 15 Temmuz Şehitleri anma etkinliğinde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa organize ettiği 15 Temmuz Şehitlerini Anma. Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilçe protokolü ve vatandaşlar birlik ve beraberliğe omuz omuza vererek imza attılar. Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Mustafa Semerci başta olmak üzere diğer daire müdürleri ve vatandaşlar İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü önünden Gençlik Spor Müdürlüğü Sporcularının da katılımlarıyla Devrek Belediyesi Şehir Bandosu nezaretinde yürüyüş korteji düzenlendi. Cumhuriyet Alanında son bulan kortej sonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci yaptığı konuşmada şunları söyledi.

"15 Temmuz gecesi meydanları doldurarak, inançları, vatanları, bayrakları ve gelecekleri için, darbecilere meydan okuyan vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. İki yıl önce yine bu meydanda sizlerle beraberdik o gece, karanlık ve uzun bir geceydi. Demokrasiye inancı olmayan, milletin iradesini hiçe sayan, asker kılığına girmiş hain FETÖ’cü terörist bir grup tarafından yapılan darbe teşebbüsünü, askerimize, polisimize, TBMM’ine, cumhurbaşkanlığı köşküne, vatandaşlarımıza saldırabilen, öldürebilecek kadar cani olanları hep birlikte izledik. Aydınlık bir sabaha eriştik, uyandık. 15 Temmuz gecesinin detay haberlerini sonraki günlerde görsel ve yazılı medyadan öğrendik. Ülkemizin uçurumun kenarından döndüğünü, kardeş kavgasından şans eseri kurtulduğumuzu gördük. Bu olayda sayın başkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ın istekleriyle sokağa inen vatandaşlarımızın, canları pahasına tankların, silahların karşısına çıkan, bayrağı, vatanları uğruna canlarını veren vatandaşlarımız sayesinde, Allah’ımızın lütfü ile büyük bir beladan, parçalanmadan kurtulduk. Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Halkına, vatandaşına kurşun sıkan hain FETÖ’cü teröristleri lanetle kınıyorum. Allah belalarını versin. 15 Temmuzu unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Kim unutur ki okunan salayı, kim unutur ki vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkan şehitlerimizi, kim unutur ki uzun geceyi, ben unutmam sokağa çıkma evde dur diyenleri, ben unutmam hiçbir şey yokmuş gibi demokrasi nöbetine gelen hainleri, ben unutmam, hala 15 Temmuza başka gözle bakanları, gün beraber birlikte olma günüdür. Allah’ım, bayrağımızı indirtme, Allah’ım, ezanımızı dindirme, Allah’ım, vatanımızı böldürme. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin ve bizlere bir daha böyle acılı günler yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu ise vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada,” Bugün milletimizin istiklal ve istikbaline kastetmeye teşebbüs eden kanlı darbe girişiminin, asil milletimizce tarihte eşi, benzeri görülmeyen bir kahramanlıkla n bertaraf edildiği günün yıl dönümü. Bu topraklarda binlerce yıldır nice savaşlar yaşanmıştır ancak böylesi bir ihanet görülmemiştir. Devletimizin içine sızan Fetö terör örgütü milletimizin imkanlarını kullanarak egemenliğimize kastetmiştir. Ancak bu teşebbüs cumhurbaşkanımızın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden aziz milletimiz geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlığını daima sürdürecektir” diye konuştu.

Devrek İlçe Müftülüğü 4\6 yaş Kur’an kursu çocuklarının sergilediği gösteriler ve diğer öğrencilerin seslendirdiği şiirler,15 Temmuz belgesel kronoloji, Başkan Erdoğan’ın canlı konuşması, camilerden salaların okunmasının ardından Devrek Müftüsü Mahmut Çakır tarafından yapılan dua ile program sona ererken, belediye tarafından tüm katılımcılara nohutlu pilav ve ayran ikramında bulunuldu