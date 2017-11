Devrek’te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

24 Kasım Öğretmenler Günü Devrek’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “24 Kasım Öğretmenler Günü” düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan tarafından Cumhuriyet Bulvarında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada sone eren etkinliğin ardından Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programa geçildi. AKM’ de düzenlenen organizasyonda Öğretmenler Günü nedeniyle günün anlam ve önemi hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan,” Görevimizi yaparken öğrencilerimizin ruhlarını da boş bırakmamalıyız. Bu, ihmal edilmiş bir tarlayı kendi haline terk etmeye benzer. Burada ısırganlar ve dikenler biter. Eğer biz onları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmezsek, adeta eğrelti otlarının, dikenlerin ısırgan otlarının bittiği tarlalar gibi, onların ruhunda başka türlü fırtınalar kopar. Bizler bir taraftan onları bilgi ile donatırken bir taraftan da onların kişiliklerinin oluşması için gayret göstereceğiz. Sadece öğretip eğitmediğimiz zaman, yetiştirdiğimiz nesillerin ülkemize yarar değil, zarar verebileceğini unutmayalım. Onları, Milli ve manevi değerlerimizle yoğurmanın, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile donatmanın ne kadar önemli olduğunu, bugün içinde yaşadığımız dünyada milletçe daha iyi görüyor ve anlıyoruz. Atatürk, “Bir Topluluk Millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumu gerçek bir millet haline getirirler” sözü ile eğitimin “milli” olması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmiştir. Toplumun gelişebilmesinin, eğitim yoluyla bireylere kazandırılacak bilgi ve beceri ile mümkün olabileceği herkesçe malumdur. Türk Toplumunun gelişmesi de Eğitim yoluyla; ülkesini seven ve onu yüceltmek uğruna her türlü fedakârlığı yapan, uygar dünyayı kavrayabilen ve onun taleplerine cevap verebilen, girişimci, çalışkan, sorumluk sahibi, araştırmacı, problemleri belirleyip analiz edebilen, düşünen, seçme ve karar verme becerisine sahip olan insanlar yetiştirmekle mümkün olacaktır. Kuşkusuz bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirme sorumluluğu eğitime ve onun temel öğesi olan öğretmene düşmektedir. Üzerimize düşen bu çok ağır yükü en iyi şekilde yerine getirmemiz için, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kendimizi yenilemek ve geliştirmek mecburiyetinde olduğumuzu da asla unutmamalıyız. Toplum olarak, tarihten bu yana var olan ve önemini her zaman koruyan öğretmenlik mesleğine sahip çıkmalıyız. Öğretmenliğin para ve pulla ölçülecek bir meslek olmadığını hepiniz takdir edersiniz. Öğretmenler insanı; huzura, mutluluğa, iyiliğe, birliğe, uzlaşmaya ve dayanışmaya, ümit ve güvene yönelten rehberlerdir. Bu sebeple toplumda herkesten önce öğretmenlerin huzur, mutluluk ve güven içinde olmaları gerekir. Çünkü öğretmen huzurlu ise millet huzurludur. Öğretmen mutlu ise toplum mutludur. Şu anda aramızda olmayan, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi, özellikle çok yakın bir zamanda aramızdan ayrılan Özbağı Ortaokulu müdürü Celal Köse ağabeyimizi, vatanımızın bekası için canını vermiş Eğitim Şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla anıyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, daire müdürleri, öğretmenler,öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı