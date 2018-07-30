Devrek’te 26. hafızlık cemiyet programı

gerçekleştirilen “Hafızlık Mezuniyet" töreninde davetlilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti verildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Gürbüzler Köyünde bundan 32 yıl evvel hayata geçirilen ve o günden bu yana kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdüren yine Türkiye’nin sayılı Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 21 genç hafız icazetlerini almanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye’nin ve bölgenin çeşitli yerlerinden programı takip etmek için gelen yüzlerce misafire Kur’an-ı Kerim ziyafeti verildi

Organize edilen programda davetlilere hitaben konuşan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursu Başkanı Ertan Akça, "36 yıldan bu yana siz hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ayakta durma devam eden kursumuz Allah’ın izniyle mihraplara adam yetiştirmeye devam ediyor. Devletine, milletine, dinine ve diyanetine bağlı nesiller yetiştirmek için tüm gücümüzle ve sizlerin desteği ile gayret sarf ediyoruz. Bugün itibariyle 100 öğrenciyle tam kapasite dolulukla eğitime devam etmekteyiz. Bu öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitim görebilmeleri için dernek olarak gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir. 32 yıldan bu yana bizlerin yani kursumuzun bu aşamaya gelmesinde sizlerin katkısı şüphesiz çok büyük ve bölgemizde sayılı kurslar arasında da yer almaktan dolayı da ayrıca mutlu ve gururluyuz Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Hafızların ve hocaların Kur’an-Kerim Tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ile ülkenin seçkin hafızları eşliğinde bu yıl 26. gerçekleştirilen organizasyona; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Eski Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taştan, Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İl Müftüsü Rüstem Can ve çok sayıda davetli katıldı. Programın sonunda yüzlerce davetliye kurs idarecileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Merasim yapılan dualarla son buldu.