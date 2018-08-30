Devrek’te 30 Ağustos zafer bayramı coşkuyla kutlandı

Kutlamalara ilk olarak kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesi ile başlandı ve ardından da Cumhuriyet Bulvarı Hükumet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla devam etti. Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yetkililer tarafından günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.

Düzenlenen bayram törenine; Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.