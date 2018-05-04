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04 Mayıs 2018 13:24

Devrek’te açılan resim sergisi büyük ilgi gördü

Devrek’te açılan resim, çini ve ebru sergisi büyük gördü.

Devrek’te açılan resim sergisi büyük ilgi gördü

04 Mayıs 2018 13:24


Bundan yaklaşık iki ay önce Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ve iki ay sonra sanatseverlerle buluşan resim ve sanat sergisi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.


Resim hocası Gülsüm Kuru nezaretinde iki ay evvel TSO salonunda başlayan 80 adet yağlı boya, kara kalem, ebru, akrilik ve çini çalışmaları yıl sonu sergilerini Eski Ana Okulu bahçesine açarak davetlilerin beğenisine sundular. Resim sergisini ziyaret eden TSO Eski Başkanı Ertan Civak,” Arkadaşlarımız bizim dönemimizde hayata geçirdiğimiz bu sergiye çalışmaya iki ay zaman ayırdılar. Bu iki ay zaman diliminde de çok güzel eserler meydana getirdiler. Amatörce yapılan bu çalışmalar adeta profesyonel ressamlara taş çıkartacak güzellikte eserleri bizlerin beğenisine sundular. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da bir Devrekli iş adamı olarak bu tür çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğim. Arkadaşlarımızın ellerine ve emeklerine sağlık” diye konuştu.




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