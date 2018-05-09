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09 Mayıs 2018 16:02

Devrek’te açılan yılsonu karma sergi büyük ilgi gördü

Devrek’te Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yılsonu karma sergi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek’te açılan yılsonu karma sergi büyük ilgi gördü

09 Mayıs 2018 16:02


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından açılan karma sergi protokol ve diğer davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Sergi Salonunda Resim ve sanat eğitimi kursu tarafından açılan sergide ahşap boyama ve vernikleme kursu, düz dikiş makineci kursu, kadın üst giysileri kursu, iğne oyası kursu ve basit nakış iğne teknikleri kursları sergiyi gezen davetliler tarafından büyük beğeni topladı.


Düzenlenen karma sergi programına; Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymam Vekili Serkan Keçeli, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve çok sayıda davetli katıldı.




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