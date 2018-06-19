Devrek’te AK Kadınlar kapı kapı dolaşarak broşür dağıttı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen seçim çalışmalarında AK Kadınlar ilçenin cadde ve sokaklarını birer birer dolaşarak 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için tanıtım broşürleri dağıttılar. Heyet, adeta Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen nezaretinde çalmadık kapı girilmeyen ev ve iş yeri bırakmadı. 25 kişilik grup adına konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen,” 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler için arkadaşlarımız ile birlikte ilçemizin cadde ve sokaklarını teker teker gezerek partimizin hayata geçireceği seçim çalışmalarını vatandaşlarımıza duyurmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız seçim yasaklarına kadar devam edecektir. Ayrıca Cumhuriyet Alanına kurulan danışma ver bilgi alma standında partili arkadaşlarımız tarafından vatandaşlarımıza seçimlerle ilgili her türlü bilgiler verilmeye başlanmıştır. Bilgi sahibi olmak isteyen seçmenlerimiz bu standımızı ziyaret ederek Pazar günü hayata geçirilecek seçimlerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirler” diye konuştu.