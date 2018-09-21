Devrek'te aşure etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi ve Devrek Müftülüğünün katkıları ile düzenlenen aşure programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce kişilik olarak hazırlanan ve Devrek Cumhuriyet Alanında Cuma namazının ardından dağıtımı gerçekleştirilen programda Devrekli vatandaşlara kaselerle aşure ikram programında bulunuldu. Aşure ikram programında davetlilere hitap eden Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ”Son günlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu tür programlarda birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan mübarek günlerden birisidir. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen aşure programa; AK Parti, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'da iştirak ederken, açılış duası Devrek Müftüsü Hasan İzmirli tarafından yapıldı ve etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.