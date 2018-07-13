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13 Temmuz 2018 13:31

Devrek’te baston festivali bir ay sonraya ertelendi

Devrek’te bu yıl yapılacak olan baston festivali bir ay sonraya ertelendi.

Devrek’te baston festivali bir ay sonraya ertelendi

13 Temmuz 2018 13:31


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun zamandan bu yana çeşitli, nedenlerden dolayı hayata geçirilemeyen 29. Uluslararası Baston ve Kültür Festivali ve Ağustos 17-18 ve 19-2018 tarihleri arasında hayata geçirilecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Uzun zamandan bu yana çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştiremediğimiz Uluslararası Baston ve Kültür Festivalini 17 - 18- ve 19 - 2018 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bir ay ertelenmesinin sebebi ise hem ilçemize gelen gurbetçi vatandaşlarımızın eğlenceli bir izin geçirmelerini hem de festivalimizin programlarının daha sağlıklı bir şekilde organize edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu vesile ile ilçemizin simgesi olan Devrek Bastonunu festivalimize iştirak edecek olan yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız ve ayrıca bir doğalgaz firması da sponsor olarak festivalimize sürpriz bir sanatçı ile katkı vereceklerdir. Festivalimiz şimdiden Devreklilere ve diğer davetlilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.




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