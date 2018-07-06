Devrek’te baston festivali yapılacak

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun zamandan bu yana çeşitli, nedenlerden dolayı hayata geçirilemeyen 29. Uluslararası Baston ve Kültür Festivali 19-20 ve 21 Temmuz 2018 tarihleri arasında hayata geçirilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Uzun zamandan bu yana çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştiremediğimiz Uluslararası Baston ve Kültür Festivalini Temmuz ayının 19 -20 -21 Temmuz 2018 tarihleri arasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Festivalimizde ilçemizin simgesi olan Devrek Bastonunu festivalimize iştirak edecek olan yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmak elimizdeki tüm imkanları kullanacağız ve ayrıca bir doğalgaz firması da sponsor olarak festivalimize sürpriz bir sanatçı ile katkı vereceklerdir. Festivalimiz şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.