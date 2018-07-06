Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 12:29

Devrek’te baston festivali yapılacak

Devrek’te bu yıl baston festivali gerçekleştirilecek.

Devrek’te baston festivali yapılacak

06 Temmuz 2018 12:29


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun zamandan bu yana çeşitli, nedenlerden dolayı hayata geçirilemeyen 29. Uluslararası Baston ve Kültür Festivali 19-20 ve 21 Temmuz 2018 tarihleri arasında hayata geçirilecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Uzun zamandan bu yana çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştiremediğimiz Uluslararası Baston ve Kültür Festivalini Temmuz ayının 19 -20 -21 Temmuz 2018 tarihleri arasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Festivalimizde ilçemizin simgesi olan Devrek Bastonunu festivalimize iştirak edecek olan yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmak elimizdeki tüm imkanları kullanacağız ve ayrıca bir doğalgaz firması da sponsor olarak festivalimize sürpriz bir sanatçı ile katkı vereceklerdir. Festivalimiz şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç