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Devrek'te bir oto tamirhanesinde yangın meydana geldi

Devrek’te bir oto tamirhanesinde meydana gelen yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Devrek'te bir oto tamirhanesinde meydana gelen yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir oto tamirhanesinde meydana gelen yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre Devrek'in Uzunçay Mevkiinde S.B'ye ait bir oto tamirhanesinde tamir edilecek otomobillin benzin deposu boşaltma esnasında aküden çıkan kıvılcımın benzine sıçraması neticesinde yangın meydana geldi. Otomobilin tutuşması neticesinde alevler iş yerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alırken, iş yerinde çalışan S.B. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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