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Devrek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı

Devrek’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı.

Devrek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri düzenlenen çeşitli programlarla başladı. Etkinliklere ilk olarak din görevlilerine yönelik konferansla başlandı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta İstiklal Marşının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam edildi. Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Bolu Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Yavuzyılmaz “ Din Hizmetine Adanmış Ömürler” teması adı altında davetlilere sunumda bulundu. Düzenlenen konferansa İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe müftüleri, daire müdürleri, şube müdürleri ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Programın ardından Rüstem Can tarafından konuşmacıya ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.

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