Devrek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri devam ediyor

Devrek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri düzenlenen çeşitli programlarla kesintisiz olarak devam ediyor.

Devrek Müftülüğü ve Devrek Belediyesinin ortaklaşa organize etiği musiki konseri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanında vatandaşlara yönelik düzenlenen musiki konserine Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlanırken, din görevlileri tarafından seslendirilen ilahiler ve çeşitli musikiler davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Düzenlenen programa: Devrek Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Abdullah Turan, şube müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.