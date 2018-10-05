İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri devam ediyor

Devrek’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Devrek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri düzenlenen çeşitli programlarla kesintisiz olarak devam ediyor.


Devrek Müftülüğü ve Devrek Belediyesinin ortaklaşa organize etiği musiki konseri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanında vatandaşlara yönelik düzenlenen musiki konserine Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlanırken, din görevlileri tarafından seslendirilen ilahiler ve çeşitli musikiler davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Düzenlenen programa: Devrek Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Abdullah Turan, şube müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.