Devrek'te Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı

Yıl dönümü kutlamalarına Devrekli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Yıl dönümü coşku ve heyecan içerisinde kutlanırken, kutlamalar vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen etkinliklere İlçe Kaymakam Tolga Polat'ın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün Anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunlarının sergilenmesi ödül törenin arkasından tören geçişi ile program sona erdi.