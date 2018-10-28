Devrek'te Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başlandı

Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene; Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Devrek Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Koparan İlçe Emniyet Müdürü Selim Karartı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Devrek Kaymakamı Tolga Polat ve Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından günün anlam ve önemini anlatan çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.