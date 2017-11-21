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21 Kasım 2017 12:43

Devrek’te destek, kredi, hibe destek mekanizmaları toplantısı

Devrek’te destek, kredi, hibe destek mekanizmaları toplantısı düzenlendi.

Devrek’te destek, kredi, hibe destek mekanizmaları toplantısı

21 Kasım 2017 12:43


Devrek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Zonguldak Valiliği Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi tarafından organize edilen destek, kredi, hibe destek mekanizmaları toplantısı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.


Devrek Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve çok sayıda bankacı, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Kosgeb Uzman Yardımcısı Engin Erdem, İşkur İş ve Destek Danışmanı Özgür Taşkesen, Devrek Orman İşletme Müdürü Yardımcısı Mehmet Aktaş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından Uzman Ümran Öztürk Demiray, Mikro Kredi Şube Müdürü Selvi Yanık, Devrek Gıda Tarım Hayvancılık Veterineri Volkan Hızarcı ve Ziraat Mühendisi Ramazan Gürbüz tarafından davetlilere, İstihdam teşvikleri, işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı, engelli ve eski hükümlü iş kurma destekleri, çalışanlarım meslek eğitimleri, istidam garantili mesleki eğitim kursları, KOSGEB destekleri, Türkiye gremeen mikrofinans programı destekleri, Orman Genel Müdürlüğü destekleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü destekleri ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekleri konularında bilgiler verildi.


Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı, daire müdürleri,muhtarlar,bankacılar,sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.




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