Devrek’te “Devrek Okuyor Kitap Okuma Yarışması” düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düzenlenen ve Devrek Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Hamidiye Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Devrek Okuyor Kitap Okuma Yarışması”na yaklaşık 3 bin kişi müracaat ederken, dereceye girenlere ödüller yağdı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmanın amacı, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aile eğitimi sağlamak, ilçede sürdürülebilir bir akademik başarıyı tesis etmek, hayat boyu okuyan nesiller yetiştirme, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek, öğrencilere değerler eğitimi kapsamında örnek davranışları tanıtmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, etkili düşünmeyi sağlamak, milli, manevi ve kültürel değerlerin tanıtılması, kazandırılması ve pekiştirilmesinin vurgusu ön plana çıkartıldı.

Programda dereceye giren birinci olan öğrenciye 300 TL, ikinci öğrenciye 200 TL, üçüncü olan öğrenciye 100 TL ödül verilirken, yarışmanın ödüllerine ilave olarak çeyrek ve gram altın hediye edildi. Ayrıca ilçenin yetiştirdiği Yazar, Senarist, Yönetmen Selman Kayabaşı tarafından dereceye giren tüm yarışmacılara kitap seti hediye edildi.

Düzenlenen programa; Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymam Vekili Serkan Keçeli, Devrek Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, daire amirleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı