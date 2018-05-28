Devrek’te düzenlenen iftar programında engelsizler bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren ve Devrek Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün öncülüğünde organize edilen iftar programında engelsiz vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen iftar etkinliğinde şehit ve gazi aileleri, Huzurevi sakinlerinin yanı sıra Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan ile il ve ilçenin rehabilitasyon yetkilileri hazır bulundu.