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19 Ağustos 2018 12:09

Devrek’te düzenlenen Uğur Işılak Konseri büyük ilgi gördü

Devrek’te bu yıl 29.

Devrek’te düzenlenen Uğur Işılak Konseri büyük ilgi gördü

19 Ağustos 2018 12:09

düzenlenen festivalde sanatçı Uğur Işılak konseri büyük ilgi gördü


Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Mutlu Ulusoy ile Mülayim’in yaptığı ve bu yıl 29. gerçekleştirilen 17-18 ve 19 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinliklerinin ikinci gününde yer alan etkinlikte sanatçı Uğur Işılak verdiği konser ile yüzlerce davetliye unutulmaz saatler yaşattı.


Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konser özellikle yurt dışından gelen gurbetçilere büyük moral verirken, vatandaşlar geç saatlere kadar eğlenmenin tadını çıkardılar. Konserden sonra Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu ve Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından sanatçıya ilçenin Sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.




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