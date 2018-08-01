Devrek’te festival komite toplantısı gerçekleştirildi

Bu yıl 29. düzenlenecek olan Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali Komitesi toplandı. Komite toplantısı Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Mustafa Semerci nezaretinde gerçekleştirildi. Baston ve Kültür Festivali çerçevesinde yapılacak olan etkinlikler komite üyelerine slayt olarak gösterilirken, etkinlikler hakkında da çeşitli fikir alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenecek olan 29. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivalinin, kültürel etkinlikler çerçevesinde olması gerektiği konusunda ortak karar alındı. Festivalde ünlü sanatçılar Uğur Işılak 18 Ağustos Cumartesi günü, Öykü Gürman ise 19 Ağustos Pazar günü konser verecekler. Baston ve Kültür Festivalinin alt teması, “ Mesut Özil’e Sahip Çıkıyoruz” olarak belirlendi. Komite toplantısına, İlçe Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yumurtacı, Devrek Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Devrek Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Orbay Tolga Akıncı, Devrek Baston ve El Sanatları Kooperatifi Temsilcisi, Devrek Gençlik Hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğü temsilcisi, baston ustaları ile daire müdürleri katıldı.