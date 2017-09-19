Devrek’te gaziler günü anma programı

Zonguldak’ın Devrek İlçesine Gaziler Günü Anma” programı nedeniyle çeşitli etkilikler düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakamlık,Garnizon Komutanlığı,Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlandı. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemi hakkında davetlilere bilgi veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Devrek Şubesi Temsilcisi Muhterem Sarı,” 19 Eylül tüm gazilerin günü kutlu olsu. Mustafa Kemal Atatürk’le bütünleştiği bir gündür. Gururla taşıdığımız Gazi unvanı Atamızdan gazilere intikal eden en büyük mirastır. 19 Eylül muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahramana “Gaziler Günü”nüz kutlu olsun.

Asil Türk milletinin bağrından çıkan ve tarihi şan ve şeref dolu Türk ordusu hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi su ifade ile ortaya koymaktadır.” Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek. Onlara plan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir.” Atatürk’ün bu sözleri ışığında gazilere daha fazla sahip çıkılmasını diliyor ve yıllardır dile getirdiğimiz sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen törene; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ferdi Kuyu, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, TSO Başkanı Ertan Cıvak,muharip gaziler, askerler, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı