Devrek’te ilköğretim haftası etkinliği

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde protokol, öğretmen, öğrenciler ve veliler bir araya geldi. İlk etkinlik Devrek Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından haftanın anlam ve önemi hakkında davetlilere hitabeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan” Saygıdeğer misafirler, değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli veliler, değerli basın mensupları ve sevgili öğrenciler; Ülkemizin dört bir yanında yeni bir eğitim- öğretim yılının başladığı bu günde, millet olarak büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Her yıl, milletçe okuma - yazma yarışına başladığımız okullarımızın açıldığı ilk hafta tüm Türkiye de ilköğretim haftası olarak kutlanmaktadır. İlköğretim Haftası her yıl milletçe coşkuyla yeniden okuma -yazma yarışına başladığımız haftadır. Öğretmenlerimiz; öğrencileri ile buluşmanın, çocuklarımız, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın, heyecanını ve mutluluğunu yaşadığı, anne ve babaların da en az kıymetli varlıkları evlatları kadar sevinç ve heyecan içinde oldukları bir gün.Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı, vatanını ve milletini seven, onu daima yüceltmeye çalışan bireyler olarak yetişmeleri İlköğretimden itibaren başlayan eğitim süreci ile başlar. Bu sebepledir ki; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “İlköğretim davası, insan olma, millet olma davasıdır.”Sözü ile ilköğretimin hayati önemini vurgulamıştır. İlköğretim, çocuklarımız için maddi ve manevi kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaran, olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ertelenemez bir süreçtir. İlköğretim, Atatürk’ ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın en önemli basamağıdır. Bu büyük hedeflere ulaşmak, çocuklarımızı bu hedefler doğrultusunda yetiştirmek için en büyük görevin biz öğretmenlere düştüğünü en iyi sizler biliyorsunuz. Sizlerin temsilcisi olarak, bu görevlerimizi yaparken, öğrencilerimizi sevgiyle ve şefkatle kucaklayıp, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalışacağımıza söz veriyoruz. Devrek İlçemizde bu eğitim- öğretim yılında 438 Okul Öncesi, 2102 İlkokul, 2274 Ortaokul, 2112 Ortaöğretim toplam 6926 öğrencimize 28 okul ve kurum, 600’ü aşan personelimiz ile hizmet edeceğiz. Her yıl olduğu gibi ilçemiz okullarında yeni eğitim- öğretim yılı için gerekli hazırlıklar bu yıl da yapılmış, okullarımız eğitim- öğretime hazırlanmıştır. Bu çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği veren başta Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm okullarımızın Okul Aile Birliği üyelerine ve yardımsever Devrek Halkına teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilçemiz, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmen arkadaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, eğitim şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Çelenk sunma programın ardından Devrek Karşıyaka 100.Yıl Ortaokulundaki İlköğretim Haftası etkinlikleri şiirler ve halk oyunları gösterileri devam etti.

Düzenlenen etkinliklere, Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci,okul idarecileri,öğretmenler,vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.