Devrek'te kuaförler bir gün tatil yapacak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde erkek, bayan ve güzellik salonlarında hizmet veren esnaflar bir gün tatil yapacak. Konuyla ilgili bilgi veren Devrek Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Akdemir, "Odamızın 27 Haziran 2018 tarih ve 31 sayılı yazımıza istinaden Devrek ilçe sınırları içinde bulunan erkek berberlerinin Pazar günleri, bayan kuaför ve güzellik salonlarının Salı günü olmak üzere haftada bir gün tatil edilmesi ile ilgili talebimiz Zonguldak valiliğimizce karara bağlandı. Bu çerçevede Zonguldak Valiliğinin Devrek ilçe merkezinde faaliyet gösteren ile sınırlı olmak üzere 1 Ekim tarihinden itibaren erkek berberlerinin Pazar günleri, bayan kuaför ve güzellik salonlarının Salı günleri kapalı tutulmalarına, aksine hareket edenlerin 6585 sayılı kanunun 18.maddesi (g) bendine göre işlem yapılmasına karar verildi. Haftanın yedi günü sabah sekizden gece 22'ye kadar çalışan berber ve kuaför esnafımız sosyal hayata katılamıyordu. Alınan bu karar gereği artık bu meslek mensupları da sosyal yaşamın bir gereği olan hafta bir gün tatil imkanına kavuşmuşlardır. Meslek mensuplarının çoğunluğu ile odamızca alınan bu karar ilgili makamlara iletilerek çözüme kavuşturuldu. Bu konu da emeği geçen başta Valimiz Ahmet Çınar olmak üzere Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden'e, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci'ye, Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun'a, Devrek Ticaret ve Sanayi Odamız Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu'na er kek berberi, bayan kuaför ve güzellik salonu esnaflarımız adına teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kararın meslek ve mensuplarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım” diye konuştu.