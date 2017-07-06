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06 Temmuz 2017 12:26

Devrek’te lise öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Devrek Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Açık Öğretim Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanından mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak okulu bitirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Devrek’te lise öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

06 Temmuz 2017 12:26


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Mesleki Açık Öğretim Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanından mezun olan öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu keplerini havaya atarak kutladılar. Çocuk gelişim ve eğitimi alanından 51 öğrenci yüz yüze eğitimini tamamlayarak mezun olarak meslek sahibi oldular. Devrek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda yapılan mezuniyet töreninde konuşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin,” 2015/2016 eğitim öğretim yılında bağımsız bir kurum olarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan merkezimizde çıraklık/kalfalık eğitimlerinin yanında, mesleki ve aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi de bulunmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenci sayımız 207 olup, eğitimlerini devam ettirme azmini yitirmeyenlerin hayatın getirdiği bazı zorluklara takılmayanların, bütün engellere rağmen öğrenimlerine devam etme gayreti gösterenlerin azmi ve başarma hırsları takdire layıktır. İlçemizde mesleki eğitime katılım yönündeki yetişkinlerimizin istekli olması çok önemli ve anlamlıdır. Bizlerde müdürlük olarak öğrencilerimizden gelen yoğun talep nedeniyle içlerindeki başarma arzusu ve heyecanın devam etmesi adına mezuniyet töreni yapıyoruz tüm öğrencilerimizin mezuniyetleri hayırlı yolları ve bahtları açık olsun” diye konuştu.




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