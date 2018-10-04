Devrek'te mahalle ve esnafların katkıları ile aşure programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ilçenin en büyük mahalleri arasında yer alan ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen aşure programına yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Muharrem ayı nedeniyle esnaflar ve mahalle halkı işbirliği ile hayata geçirilen ve muhtarlık tarafından organize edilen aşure programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Bu yıl beşincisi düzenlenen ve dualarla açılışı gerçekleştirilen etkinlikte Devrekli vatandaşlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilerken, düzenlenen aşure programı nedeniyle konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak,” Bu yıl muhtarlık olarak beşinci kez aşure programını organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahalle halkı ve esnafların yardımları ile ortaklaşa hayata gerçekleştirdiğimiz programımıza katılım oldukça yüksek oldu. Bu nedenle aşure etkinliğimize uzaktan yakından iştirak eden herkese esnaflar ve vatandaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.