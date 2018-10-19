Devrek'te Muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Alanında düzenlenen kutlama merasimine Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, il genel meclis üyeleri, daire amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Organize edilen törende konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak, "Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlar günü kutlamalarına hoş geldiniz. Öncelikle bu günün muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükumetimize, gazi meclisimize, içişleri bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen muhtarlar -konfederasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtar kelime anlamı itibarıyla Türk toplumunun tarihsel, geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle de söz sahibi, seçilmiş eren ihtiyar anlamını taşımaktadır. Bugün bakıldığında 93 yıllık köy kanunu ve 73 yıllık mahalle kanunu ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan muhtarlık müessesesi görmekteyiz. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü ancak, hizmet edebilirlik alanı her geçen gün daha da daraltıldığı görülmektedir. İlgili makamlardan bundan sonra da mevcut sorunların en kısa sürede çözüleceği inancındayım. Kutlama merasimine iştirak eden başta protokol üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.