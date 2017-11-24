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24 Kasım 2017 15:59

Devrek’te öğretmenler dayanışma örneği sergilediler

Devrekli İmam Hatipli Öğretmenler dayanışma örneği sergilediler.

Devrek’te öğretmenler dayanışma örneği sergilediler

24 Kasım 2017 15:59


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.


Okulda düzenlenen dayanışma toplantısında öğretmenlere karanfil ve çeşitli hediyeler verilirken günün anlam ve önemi hakkında öğretmenlere hitaben konuşan Okul Müdürü İsmail Öztürk, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bizim açımızdan çok özel bir gün. Aydınlık yarınlarımızı oluşturan gençlerimizi özenle yetiştiren siz öğretmenlerin günü tebrik ediyorum. Bu arada mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyor, mesleklerinde çok iyi çalışmalar imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak biz 42 yıldan bu yana eğitim veren bir kurum olarak öğretmenlerimiz ile birlikte bu özel günü hiç atlamadık bizlere destek veren okul aile birliği yönetimine, önder derneği başkanlarımız hep yanımızda oldular. Milli ve manevi değerleri önde tutarak çevremize kaliteli eğitim verme yükümlülüğü hepimizin zaman harcıyoruz, fedakarlık yapıyoruz bu fedakarlıklarımız hiçbir şekilde ücretle ödenmez bu tamamen vicdani ve karakteristik konu bu nedenle tüm öğretmenlerimi bu fedakarlıklarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.


Programdan sonra okul müdürü tarafından okulda görev yapan öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.




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