Devrek’te okuma yazma seferberliği sertifika töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’ın eşleri Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan “Okuma Yazma Seferberliği” kapsamında açılan “Okuma Yazma Kursu Belge Töreni’nde Devrek protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa saygı duruşu ve işaret dili ile okunan İstiklal Marşının okunmasının ardından programın önemini belirten konuşmalardan sonra kurs süresince verilen eğitimlerden sinevizyon eşliğinde kesitlerden sunumlar gerçekleştirildi. Halen devam eden kurslarda ilk olarak 32 kursiyere protokol üyeleri tarafından sertifikaları verilirken, ilçe merkezinde 385 kursiyer, Çaydeğirmeni Beldesinde 57, köylerde 378, Devrek Yarı Açık Cezaevinde 21 ve Engelsiz Yaşam Merkezinde 3 kursiyer kayıt yaptırdı.

Düzenlenen sertifika törenine; Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Gün Albayrak, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Milli Eğitim Şube Müdürleri, muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı