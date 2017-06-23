Devrek’te Ramazan Bayramı bereketi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kurulan ve ilin en harekeli pazarları arasında yer alan Devrek pazarında ve pastahanelerde Ramazan Ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle ilçede hissedilir derecede bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı. Özellikle çevre köy ve beldelerdeki vatandaşlar tarafından tercih edilen Devrek pazarında pazarcı esnafı tarafından çeşit seçenekleri pazara gelenleri memnun ediyor. Ramazan Bayramının yaklaşması nedeniyle özellikle kıyafet, şeker, çikolata ve tatlı türü ürünlerini tercih eden vatandaşlar, ”Pazarda ve pastahanelerde çeşit çok fiyatlar normal bayram alışverişi keyifli geçiyor” dediler.

Pazarcılar, mağaza yöneticileri ve pastahane işletmecileri ise “Ramazan Bayramının yaklaşmasından dolayı alışverişlerden memnunuz. Geçen senelere oranla fiyatlar makul bu yıl şekerleme ürünlerine zam yapılmadı herkese ve her keseye uygun çeşitlerimiz mevcut” dediler